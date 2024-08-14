Диетолог Джутова посоветовала покупать сырой и органический мед

Вкусный и качественный мед — сырой и органический, так как сохраняет больше полезных свойств, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

14 августа в народе отмечают Медовый спас. В праздник происхождения (изнесения) честных древ животворящего креста Господня по традиции освящают воду и мед.

«Вкусный и качественный мед — сырой и органический, так как он сохраняет больше полезных свойств. Избегайте обработанного меда, который может содержать добавки, такие как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, и нести меньше пользы для здоровья», — сказала Джутова.

Она добавила, что при выборе меда стоит обращать внимание на этикетку: она должна указывать, что продукт сырой и органический, чтобы быть уверенным в его качестве.

«Сырой мед имеет противовоспалительные свойства, способствующие укреплению иммунитета и уменьшению симптомов простуды. Помимо противовоспалительных свойств, сырой мед также обладает антибактериальными и антивирусными свойствами, которые помогают бороться с инфекциями и укреплять здоровье», — рассказала диетолог.

Джутова отметила, что мед можно назвать «вечной» едой, так как он не портится и не имеет срока годности. Это происходит благодаря его низкому содержанию воды и высокой концентрации сахаров, которые создают неблагоприятную среду для размножения микроорганизмов.

«Мед содержит до 20% воды и, в зависимости от вида, 75—80% углеводов, ферменты, минеральные соли и микроэлементы, а также в незначительных количествах витамины В1, В2, В6, Е, К, С, каротин (провитамин витамина A — ред.), фолиевую кислоту. Все это делает его полезным для здоровья», — заключила врач.