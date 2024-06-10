Диетолог Джутова: мороженое может повысить чувствительность зубов к холоду

В понедельник отмечается Всемирный день мороженого. Праздник распространился по миру из США: считается, что там в этот день в 1786 году стартовали массовые продажи мороженого.

«Постоянное употребление холодного мороженого может увеличить чувствительность зубов к холоду, что может вызывать дискомфорт при контакте с холодными или горячими продуктами. Также многие виды мороженого содержат сахар, который может способствовать образованию кариеса», — сказала Джутова.

Она пояснила, что бактерии в полости рта питаются сахаром, вырабатывая кислоты, которые разрушают эмаль и вызывают кариес. Еще мороженое может способствовать образованию налета на зубах, особенно если оно содержит красители или добавленные ингредиенты.

«Но мороженое может оказать и положительное воздействие на здоровье зубов и полости рта. Особенно после приема пищи — оно может помочь освежить дыхание и временно уменьшить неприятный запах», — отметила врач.

Джутова рассказала, что мороженое может обладать и временным обезболивающим эффектом при наличии легкой боли или дискомфорта в полости рта.