Диетолог Нурия Дианова заявила, что новые рекомендации Минздрава США по питанию могут повысить риски хронических заболеваний, несмотря на отказ от фастфуда и сахара, сообщает Общественная Служба Новостей .

В начале 2026 года Министерство здравоохранения и социального обеспечения США представило обновленную пирамиду питания. Американцам рекомендовали сократить потребление ультраобработанных продуктов и сахара и перейти на натуральные продукты — мясо, рыбу, молочные изделия и полезные жиры.

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова отметила, что документ вызвал широкий резонанс. По ее словам, увеличение нормы животного белка с 0,8 до 1,2–1,6 грамма на килограмм массы тела и одобрение жирных молочных продуктов вызвали одобрение сторонников мясных и кето-диет.

«Многочисленные исследования доказывают связь между красным мясом, цельными молочными продуктами и увеличением рисков развития основных хронических заболеваний», — сказала Дианова.

Эксперт подчеркнула, что при выборе мяса важно отдавать предпочтение постным видам и избегать жарки на масле. При этом растительные белки — бобовые, орехи, соя и крупы — в рекомендациях представлены слабо, хотя обладают высокой питательной ценностью.

Дианова также обратила внимание на противоречия вокруг ультраобработанных продуктов. Часть из них, включая растительные альтернативы молока и мяса, формально относятся к этой категории, но исследования подтверждают их пользу. По мнению специалиста, при выборе продуктов необходимо изучать состав и консультироваться с врачом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.