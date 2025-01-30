Диета и лекарства: врач рассказала, как вылечить ожирение

Ожирение характеризуется избыточным накоплением жировой ткани. Оно может быть связано с привычками питания и малоподвижным образом жизни, с некоторыми заболеваниями. Для успешного лечения важно установить его причины и определить тип, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Она пояснила, что ожирение делится на первичное и вторичное. Первичное чаще всего связано с избыточным потреблением калорий и недостаточной физической активностью. Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, малоподвижный образ жизни и отсутствие регулярной физнагрузки.

«Вторичное ожирение связано с другими заболеваниями, такими как гипотиреоз, нарушения работы гипофиза или использование определенных лекарственных препаратов (например, антидепрессантов или нейролептиков)», — добавила Тананакина.

По ее словам, для диагностики используется показатель — индекс массы тела (ИМТ). Лечение начинается с установления причин. Эндокринолог определяет степень и стадию ожирения.

Как рассказала доктор, стадии ожирения зависят от наличия осложнений. Первая предполагает наличие одного или нескольких осложнений, а вторая ставится при высоком ИМТ и серьезных сопутствующих заболеваниях.

Она уточнила, что лечение включает: диету и физическую активность, фармакотерапию, хирургическое вмешательство.

«Для большинства пациентов без осложнений рекомендуется гипокалорийная диета и увеличение физической активности. При снижении веса на 5% или более терапия продолжается без изменений. Если результат отсутствует, рассматривается фармакотерапия», — сказала собеседница.

Медикаменты применяются при средней и тяжелой стадии ожирения. Один из часто используемых препаратов блокирует всасывание жиров в желудочно-кишечном тракте. Его преимущество — минимальное количество побочных эффектов, но назначение должно быть согласовано с врачом.

Бариатрическая хирургия применяется при ИМТ выше 40 или при ИМТ от 35 в сочетании с тяжелыми заболеваниями (диабетом или артрозом). Метод включает операции по уменьшению объема желудка или удалению избыточной жировой ткани. Решение принимается совместно эндокринологом и бариатрическим хирургом.

При этом доктор не советовала использовать пищевые добавки и БАДы для лечения ожирения, так как они не имеют доказанной эффективности.

Она подчеркнула, что лечение требует индивидуального подхода. Успех зависит от соблюдения рекомендаций, комплексного подхода к изменению образа жизни и при необходимости — применения медикаментов.