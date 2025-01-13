Диета и движение: врач рассказала, как предотвратить деменцию

Врач-невролог сети медицинских клиник «Неболит» Елена Мирошник заявила, что помимо болезни Альцгеймера, человек может заболеть разными видами деменции: сосудистой, лобно-височной или с тельцами Леви, а чтобы предотвратить болезнь, следует в первую очередь стимулировать умственную физическую деятельность, а также не забывать о правильной диете, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сосудистая деменция часто связана с инсультами или хроническими заболеваниями сосудов, которые нарушают приток крови к мозговым тканям, вызывая их повреждение», — сказала доктор.

По ее словам, особенно важно стимулировать психику: участвовать в интеллектуальных занятиях — чтение и решение головоломок и регулярно контролировать здоровье, то есть проверять уровень сахара и холестерина, давление.

Еще один важный момент для людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска заболевания деменцией — это поддержание социальных связей. Человек должен активно вовлекаться в общественную жизнь и достаточно общаться с окружающими.