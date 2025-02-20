Диагностика и ПЦР-тест: как распознать микст-инфекции и правильно их лечить

Одновременное заражение несколькими инфекциями — серьезная проблема, особенно в периоды вспышек заболеваемости. Так, зимой 2023–2024 годов на фоне тридемии гриппа, Covid-19 и ОРВИ добавились микоплазменная пневмония и коклюш. При таком разнообразии возбудителей возможны так называемые микст-инфекции — сочетания разных вирусов и бактерий в организме. Об этом РИАМО сообщила директор по лабораторной медицине лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

По статистике, почти в каждом десятом случае выявляются именно микст-инфекции. Чаще всего это сочетания гриппа А с другими вирусами, такими как риновирус, аденовирус или коронавирусы. Некоторые комбинации проходят относительно легко, но есть и те, что вызывают тяжелые состояния, например, одновременное заражение гриппом А и SARS-CoV-2.

Механизм развития микст-инфекций бывает двух типов. Первый — непосредственный контакт с инфицированным человеком или поверхностями. Второй — активизация «спящих» патогенов в организме на фоне ослабленного иммунитета. Например, вирус может подавить защитные механизмы, позволив другой инфекции проявиться.

«Проблема осложняется тем, что симптомы микст-инфекций часто похожи на обычные ОРВИ: кашель, лихорадка, слабость. Однако лечение разных инфекций может существенно различаться. Антибиотики, которые назначают без диагностики, не только бесполезны в случае вирусных заболеваний, но и могут создать устойчивость бактерий к лекарствам», — сказала Станкевич.

По ее словам, диагностика микст-инфекций требует лабораторных исследований. Один из методов — мультиплексный ПЦР-тест, позволяющий определить сразу несколько возбудителей по одному образцу. Это особенно важно для правильного подбора терапии. Например, микоплазменная пневмония требует специфических антибиотиков, которые не действуют на другие патогены.

Врач подчеркнула, что для профилактики важно соблюдать меры предосторожности. Использование масок, регулярное мытье рук, проветривание помещений и дезинфекция поверхностей помогают снизить риск заражения. Она рекомендовала избегать массовых мероприятий, особенно если вокруг есть люди с симптомами ОРВИ.

«Если болезнь все же настигла, главное — не заниматься самолечением. Обратитесь к врачу и проведите необходимые анализы, чтобы понять природу инфекции. Это поможет избежать осложнений и подобрать эффективное лечение», — заключила доктор.