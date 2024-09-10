сегодня в 15:25

Детскую поликлинику в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном планируют открыть осенью

В новом здании детской поликлиники, расположенном в ЖК «Бригантина» округа Долгопрудный, завершены основные работы по устройству инженерных систем. Строители выполняют чистовую отделку помещений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект поликлиники на 95 посещений в смену предусматривает три основные функциональные зоны. Среди них — лечебно-профилактические подразделения, служебно-бытовые помещения медицинского персонала и места общего пользования.

Для лечения юных пациентов будут работать кабинеты неотложной помощи, педиатра, ортопеда, оториноларинголога, офтальмолога, функциональной диагностики — ЭКГ, процедурные, прививочные помещения.

Поликлиника сможет принимать пациентов от грудного возраста до 18 лет. Учреждение будет полностью оснащено современным оборудованием и мебелью, после чего застройщик передаст объект в муниципальную собственность.

Открытие состоится уже осенью 2024 года.

В микрорайоне также появится и взрослая поликлиника на 95 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.