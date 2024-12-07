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Детскую поликлинику на 400 посещений введут в округе Подмосковья в 2025 году

В округе Пушкинский в проезде Розанова продолжается строительство детской поликлиники на 400 посещений в смену, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ведутся монтаж опалубки плиты перекрытия, армирование стен подземной части.

В 5-этажном здании общей площадью 9,4 тыс. кв. м разместятся клинико-диагностическая лаборатория, педиатрическое и инфекционные отделения, кабинеты функциональной диагностики, отделения специализированного приема, неотложной помощи, хирургическое и стоматологические отделения, зал лечебной физкультуры, кабинеты физиотерапии и восстановительного лечения, дневной стационар.

На прилегающей территории оборудуют парковочное пространство, детскую игровую площадку, места для отдыха. Ввод объекта планируется осуществить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.