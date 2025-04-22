Детское отделение подмосковного онкодиспансера посетил космонавт-испытатель Шкаплеров

Визиты известных личностей в лечебные учреждения — это не только жест доброй воли, но и важная моральная поддержка для пациентов, особенно когда речь идет о детях. Визит известного космонавта-испытателя Антона Шкаплерова в онкологическое (детское) отделение № 7 Московского областного онкологического диспансера стал настоящим праздником для маленьких пациентов и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Антон Шкаплеров, известный своими многочисленными полетами в космос и значительным вкладом в развитие российской космонавтики рассказал о своей работе, подготовке к полетам и жизни на Международной космической станции. Он делился увлекательными историями о невесомости, научных экспериментах и международном сотрудничестве на орбите. Так как во время лечения наши пациенты не могут посещать массовые мероприятия, данные встречи помогают детям отвлечься от тяжелых будней лечения, вдохновляют их на борьбу с болезнью и вселяют уверенность в завтрашнем дне», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением №7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Визит Шкаплерова стал ярким примером того, как важно поддерживать тех, кто нуждается в помощи и внимании. Его открытость и желание поделиться своим опытом вдохновили детей на новые свершения и показали им, что мечты могут стать реальностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.