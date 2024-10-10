Детский травматолог Подмосковья рассказал об опухоли, с которой сталкиваются спортсмены

Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, что очень часто спортсмены сталкиваются с появлением гигром. Гигрома — это доброкачественное образование, которая возникает на фоне значительных нагрузок, травмы или воспалительных изменений в суставе, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для гимнастов характерно образование гигром по тылу лучезапястного сустава, а для конькобежцев и лыжников характерна локализация по тылу стопы. В большинстве случаев, самые большие гигромы образуются в области коленного сустава, они даже вынесены в отдельную группу и имеют название «киста Бейкера». Консервативное лечение гигром сводится к ограничению нагрузки, иммобилизации конечности ортезом и после всех необходимых диагностических мероприятий назначается противовоспалительная терапия. При неэффективности консервативного лечения врачом принимается решение о хирургическом лечении», — отметил доктор.

Специалисты МОДКТОБ успешно занимаются лечением данного заболевания. Получить направление на лечение можно в поликлинике по месту прикрепления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.