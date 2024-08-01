Детский травматолог Подмосковья рассказал о том, как понять, что ребенок тонет

Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Григорьев Александр Владимирович рассказал о том, как понять, что ребенок тонет и ему действительно нужна помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Только в кино человек тонет громко, зовет на помощь. В жизни, к сожалению, происходит все иначе. Как правило, дети купаются громко и шумно, вас должна насторожить тишина. Если вы подозреваете, что ребенок тонет, обратите внимание на следующие признаки: голова откинута назад, рот открыт, дышит часто и поверхностно, захватывает воздух ртом, застывший взгляд. Утопающий держится в воде в вертикальном положении и может показаться, что человек карабкается по невидимой веревочной лестнице, не двигается с места, а попытки перевернуться на спину оказываются безрезультатны», — прокомментировал Григорьев.

Если вы заметили, что человек тонет, выполните следующие действия. Не паникуйте и позовите на помощь. Попросите вызвать спасателей и скорую помощь. Обязательно сообщите утопающему, что ему скоро помогут и бросьте тонущему спасательный круг или другой предмет, который поможет удержаться на плаву. Не выпускайте тонущего из поля вашего зрения и если вы хорошо плаваете, снимите одежду и обувь, подплывите к тонущему сзади, чтобы он не мог ухватиться за вас и утопить.Транспортируйте утопающего к берегу за подмышки, лицом вверх. Помните, что ваша жизнь и здоровье также важны, поэтому действуйте осторожно и разумно.

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