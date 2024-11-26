Детский травматолог Подмосковья рассказал, как обрабатывать раны после удаления спиц

Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев подготовил небольшую памятку правильной обработки ран. Для перевязки понадобится: перекись водорода 3%, хлоргексидин раствор спиртовой 0,5%, стерильные марлевые салфетки или повязки, бинт или лейкопластырь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Снимите фиксирующий материал, бинт можно разрезать ножницами. Осмотрите рану, если вы видите вокруг ран покраснения или отек, то необходимо сразу же обратиться к врачу. В норме отека и покраснений быть не должно. Вы убедились, что все в порядке, можно приступать к обработке. Достаточное количество перекиси водорода 3% нанесите на стерильную марлевую салфетку (она должна быть умеренно влажной) и обработайте места повреждений (сильно не давите, корочки не убирайте). Повторите процедуру, взяв новую стерильную марлевую салфетку, смоченную достаточным количеством спиртового раствора 0,5% хлоргексидина. После обработки растворами поместите на рану пару слоев стерильного перевязочного материала (марлевые салфетки или повязки). Зафиксируйте перевязочный материал бинтом или лейкопластырем», — сказал Григорьев.

Благодаря нехитрым советам врача-травматолога вы научились обрабатывать раны после удаления спиц.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.