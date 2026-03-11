Детский травматолог Подмосковья объяснил показания к операциям при травмах

Решение о проведении операции ребенку с травмой или заболеванием опорно-двигательного аппарата принимают индивидуально с учетом множества факторов. В ряде случаев хирургического вмешательства можно избежать, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

При травмах и патологиях опорно-двигательного аппарата родители нередко настаивают на срочной операции. Однако хирургическое вмешательство требуется не всегда. Тактику лечения определяет врач травматолог-ортопед после очного осмотра и комплексной диагностики.

«Специалист учитывает множество факторов. Это возраст ребенка, тяжесть повреждения или заболевания, динамика развития патологии, результаты всех проведенных диагностических исследований, индивидуальные особенности организма, наличие сопутствующих заболеваний. Врач подбирает наиболее безопасный и эффективный метод лечения индивидуально, с приоритетом на интересы и здоровье ребенка», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Он подчеркнул, что современная травматология и ортопедия ориентирована на применение наименее инвазивных методов, если это возможно. Главная цель врача — сохранить здоровье ребенка, а не проводить необоснованные операции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.