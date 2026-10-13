Детский травматолог Подмосковья объяснил, как распознать навязывание процедур

Александр Григорьев объяснил, что родителей могут запугивать во время профилактического массажа, указывая на якобы имеющиеся у ребенка разную длину ног, дисплазию или сколиоз. По словам врача, так их пытаются убедить в необходимости платных курсов массажа, электрофореза, магнитотерапии, остеопатических манипуляций и других процедур.

«Фраза звучит как обвинение — чтобы вы почувствовали себя виноватым родителем. Главное — не паниковать. Если родитель чувствует, что на него давят и запугивают, лучший шаг — спокойно уйти и получить второе мнение у независимого специалиста. Не стоит принимать решения в состоянии страха и растерянности», — пояснил Александр Григорьев.

Врач отметил, что вопрос «Вы разве не видите?» вызывает чувство вины и тревогу. Родители начинают искать у ребенка то, чего раньше не замечали. Этот психологический прием не имеет отношения к диагностике.

Если родители уже согласились на ненужные процедуры, они могут обратиться к детскому врачу-ортопеду в государственную клинику по месту жительства. Важно рассказать о полученном заключении и назначениях и попросить объективно оценить ситуацию. Отсутствие выявленной патологии — повод успокоиться: наличие или отсутствие диагноза определяет специалист с профильным образованием по результатам осмотра, а не эмоции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.