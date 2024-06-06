Детский хирург Подмосковья проходит обучение по микрохирургической помощи детям

В микрохирургической лаборатории на базе кафедры пластической хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) с целью развития микрохирургической помощи детям Московской области детский хирург ожогового отделения детской больницы Вячеслав Чуприков проходит повышение квалификации по «Микрохирургической реконструкции сосудов и нервов» под руководством выдающегося микрохирурга Евгения Гарелика. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Хирург, владеющий микрохирургической техникой, способен выполнить намного более широкий диапазон операций, значительно улучшая при этом результаты лечения больного. Применяя передовой высокотехнологический метод операции, он может реплантировать отрезанную кисть руки, восполнить дефект после удаления опухоли лоскутом на сосудистой ножке, восстанавливая в аутотрансплантате кровообращение, сшивая донорские и реципиентные сосуды.

На сегодняшний день, это второй образовательный цикл по микрохирургии в РМАНПО. Ранее был пройден курс по «Аутотрансплантации кровоснабжаемых лоскутов».

На данный момент в МОЦОМДе больше всего микрохирургических операций проводится у детей на кисти и верхней конечности в травматологическом отделении. В арсенале нашего центра имеется хороший операционный микроскоп, а также наборы микрохирургических инструментов. Микрохирургия предполагает командную работу, подразумевающую обучение всех членов команды — хирурга, ассистента, операционной сестры и анестезиолога.

Кроме того, в составе отделения травматологии и ортопедии МОЦОМДа открыт центр развития реконструктивной микрохирургии и хирургии кисти с применением микрохирургический техники. В центр направляются дети от 0 до 18 лет с аномалиями развития и заболеваниями кисти. Госпитализация осуществляется следующим образом: экстренная (бригадой СМП и при самостоятельном обращении в приемное отделение) и плановая (по направлению поликлинических подразделений и КДЦ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.