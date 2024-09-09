Детский хирург из Подмосковья стал лауреатом премии «Репродуктивное завтра России-2024»

В рамках XVIII Общероссийского форума «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Репродуктивное завтра России». Лауреатом 12-й национальной премии стал заведующий отделением хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врач-детский хирург, кандидат медицинских наук Михаил Рехвиашвили. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«У нас функционирует отделение хирургии новорожденных с коечным фондом. Это позволяет интегрировать детского хирурга сразу на месте в перинатальном центре и оказывать помощь недоношенным новорожденным незамедлительно, если у них развилась хирургическая патология, проводить лечение в кратчайшие сроки. Это очень важная часть работы Московского областного центра охраны материнства и детства», — отметил Рехвиашвили.

Премия вручается ежегодно с 2012 года за выдающиеся достижения специалистов-практиков, работающих в лечебных учреждениях России, их значительный вклад в отечественную медицину в части решения демографических задач и вопросов репродуктивного здоровья россиян.

Ценность премии, помимо признания заслуг каждого из номинантов, заключается в неоценимой мотивации для других специалистов развиваться, учиться, непрерывно работать над собой, перенимать опыт и делиться им.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.