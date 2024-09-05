Детские врачи Балашихинской больницы приняли участие во Всероссийском конгрессе «Педиатрия как искусство»

Более 20 педиатров из Балашихи посетили первый день работы конгресса, который сейчас проходит в Красногорске. Вместе с ними участниками масштабного события стали более 8 тыс. человек из 72 регионов России и 24 зарубежных стран — педиатров, неонатологов, хирургов, ректоров медвузов и других, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Многие подключились к мероприятию в режиме онлайн. Основная тема конгресса — новые инновационные технологии в диагностике, терапии и реабилитации в педиатрии.

«Атмосфера на съезде детских врачей располагает к продуктивной работе. Организованы мастер-классы, семинары, круглые столы — всё, что нужно для активных дискуссий и обмена опытом», — отметила заведующая детской поликлиникой № 17 Балашихи Шефиха Оруджева.

Главные организаторы конгресса — НИКИ детства Московской области и правительства региона. Его работа завершится 6 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.