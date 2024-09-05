Детские врачи Балашихи поучаствовали в конгрессе «Педиатрия как искусство»

Более 20 педиатров из Балашихи посетили первый день работы конгресса, который сейчас проходит в Красногорске. Вместе с ними участниками масштабного события стали более 8 тыс. человек из 72 регионов России и 24 зарубежных стран — педиатров, неонатологов, хирургов, ректоров медвузов и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Многие подключились к мероприятию в режиме онлайн. Основная тема конгресса — новые инновационные технологии в диагностике, терапии и реабилитации в педиатрии.

«Атмосфера на съезде детских врачей располагает к продуктивной работе. Организованы мастер-классы, семинары, круглые столы — все, что нужно для активных дискуссий и обмена опытом», — отметила заведующая детской поликлиникой № 17 Балашихи Шефиха Оруджева.

Главные организаторы конгресса — НИКИ детства Московской области и правительства региона. Его работа завершится 6 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.