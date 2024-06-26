Детские травматологи Подмосковья спасли ребенку ногу с перерезанным сухожилием

сегодня в 17:56

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил ребенок, которого травмировала при закрытии калитка. Во время непогоды порывы ветра оказались настолько сильными, что металлическая конструкция перерезала ахиллово сухожилие. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Ахиллово сухожилие — одно из самых мощных и крепких сухожилий человеческого тела. Порез или разрыв ахиллова сухожилия — тяжелейшая травма. Для восстановления сухожилия проведено хирургическое лечение. Мы выполнили первичную хирургическую обработку раны, пластику ахиллова сухожилия, зафиксировав конечность гипсовой повязкой», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

К сожалению, травма нарушила планы молодого человека. Летнюю подработку придется отложить. После полного восстановления сухожилия (в среднем 4 недели) юноше снимут гипсовую повязку и можно будет приступать к реабилитации ноги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.