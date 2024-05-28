Детские травматологи Подмосковья прооперировали ребенка с удвоенным пальцем

В Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил годовалый ребенок с диагностированной ранее полидактилией — врожденным пороком развития, характеризующимся увеличением количества пальцев на руках или ногах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В конкретном случае нами была проведена операция по Bilhault-Cloquet, суть которой состоит в том, что проводится резекция встречных поверхностей фаланг гипоплазированных удвоенных пальцев и формирование единого пальца из двух получившихся «половинок». Со временем функциональность пальца придет в норму, а последствия данной патологии не дадут о себе знать ребенку позднее», — сказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Благодаря хирургическому вмешательству, ребенку не только создано анатомически верное строение первого пальца кисти, но и предупреждено развитие комплексов в старшем возрасте.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.