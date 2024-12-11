Детские травматологи Подмосковья прооперировали подростка с кистами в коленях

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил 8-летний мальчик с жалобами на сильную боль в правом колене, хромоту и ограничение движений. Проведенная диагностика выявила патологические изменения в коленном суставе — дискоидный мениск, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Дискоидный мениск — это врожденная аномалия развития, при которой хрящевая прослойка коленного сустава изменена. В данном случае заболевание было осложнено наличием кист в суставе. Мы провели реконструктивную артроскопическую операцию, в ходе которой устранили кисты и сформировали правильную анатомическую форму мениска. Операция прошла успешно. Через 1,5 месяца ребенок сможет ходить с полной опорой на ноги, а через 3 — заниматься спортом», — рассказал заведующий отделением № 3, врач травматолог-ортопед Сергей Катин.

Сейчас мальчик выписан на амбулаторное лечение и проходит реабилитацию под наблюдением специалистов МОДКТОБ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.