Детские хирурги МОЦОМД удалили кисту поджелудочной железы малоинвазивным способом

На днях в отделении хирургии детской больницы МОЦОМД завершил свое лечение подросток с большой кистой поджелудочной железы. Мальчик наблюдался по месту жительства по причине возникновения кистозного образования в поджелудочной железе. Врачи регулярно выполняли контрольные ультразвуковые исследования для оценки динамики размеров образования. На протяжении 8 лет киста постепенно увеличивалась в размерах и к моменту госпитализации уже достигала 6 см в диаметре, что является большим размером для подобных образований. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Под руководством заведующего отделением детской хирургии, кандидата Владимира Трунова, было решено провести плановую операцию.

«Современное оборудование нашего центра позволяет выполнять такие вмешательства лапароскопически — через три прокола. Это достаточно сложно, так как выводящие протоки поджелудочной железы находятся в миллиметровой близости от образования, и их повреждение может привести к серьезным последствиям. Однако именно этот метод является наиболее щадящим для пациента», — пояснил доктор Трунов.

Не все кисты нуждаются в операции, но постоянное наблюдение обязательно. Кисты малых размеров часто не имеют симптомов, тогда как крупные могут нарушать секреторную функцию железы и требуют оперативного вмешательства. Доктор Владимир Трунов ведет прием в консультативно-диагностическом центре МОЦОМД.

Прием осуществляется по направлению врача-педиатра или узкого специалиста. Связаться можно по телефону: 8 (495) 554-83-87 регистратура КДЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.