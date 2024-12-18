Детские хирурги МОЦОМД Люберец прооперировали ребенка с доброкачественным образованием

Детские хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства в городском округе Люберцы успешно прооперировали ребенка с гигантским жидкостным доброкачественным образованием кишки, сообщили в пресс-службе медучреждения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В приемный покой Детской больницы МОЦОМДа обратилась мама с 3-х летним мальчиком с жалобами на беспокойство ребенка и боли у него в правой половине живота. Юного пациента осмотрел дежурный врач. По результатам ультразвукового исследования органов брюшной полости у ребенка обнаружили жидкостное образование объемом 350 мл — лимфангиому брыжейки.

Лимфангиома брыжейки — это доброкачественное образование, которое состоит из множества маленьких полостей. Такое образование возникает из-за атипичного развития лимфатических сосудов в этой области.

«Достаточно часто лимфангиома брыжейки у детей такого возраста является случайной находкой. Дети начинают жаловаться на боли в животе, но самое опасное, что лимфангиомы брыжейки больших размеров у детей могут приводить к кишечной непроходимости из-за закупорки просвета кишки, а это уже грозит ребенку серьезными осложнениями вплоть до летального исхода, если вовремя не провести оперативное лечение», — отметил заведующий детским хирургическим отделением Владимир Трунов.

В отделении детской хирургии ребенку провели комплексное обследование, после чего было выполнено оперативное лечение — удаление лимфангиомы брыжейки. Операция проводилась лапароскопическим путем, через 3 маленьких прокола на животе. Лимфангиома была полностью удалена без нарушения целостности кишки.

«Статистически лимфангиома имеет общую стенку с прилежащей кишкой, из-за этого она удаляется с участком кишки, но в нашем случае операцию удалось провести, сохранив непрерывность кишки», — уточнил Владимир Трунов.

Послеоперационный период у ребенка протекал гладко, без особенностей. Теперь беспокойство мамы и боли в животе у маленького мальчика остались позади. Ребенок выписан домой с полным выздоровлением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.