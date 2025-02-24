Детские хирурги и реаниматологи МОЦОМД спасли жизнь подростку с разрывом вены

Бригадой скорой реанимационной медицинской помощи в приемный покой Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) был доставлен 17-летний подросток с колото-резаным ранением в области шеи. Ребенок был осмотрен дежурным хирургом и немедленно госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Молодой человек получил травму на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Юноша работает в магазине и получил глубокую резанную травму шеи от разгрузочной машины. После оказания неотложной помощи в реанимационном отделении у пациента было выявлено повреждение внутренней яремной вены. Данный кровеносный сосуд отвечает за отток крови от головного мозга и шейных органов. Внутренняя яремная вена имеет значительный диаметр, и ее повреждение чревато обильным кровотечением, представляющим непосредственную опасность для жизни пострадавшего. Хирурги успешно остановили сильное кровотечение из поврежденного сосуда.

Вследствие полученного ранения пациент потерял много крови. Несмотря на то, что врачи МОЦОМД среагировали молниеносно, но кровотечение продолжалось от момента получения травмы вплоть до выполнения оперативного вмешательства. Таким образом, было проведено экстренное переливание эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы для восполнения необходимых объемов жидкости и кислородной емкости крови.

«Стремление подростков к самостоятельности и собственному заработку весьма похвальная инициатива, однако бдительность превыше всего. Всегда стоит помнить о технике безопасности. К счастью, в нашем случае экстренное оперативное вмешательство было проведено вовремя, до того как кровопотеря достигла критической отметки», — подчеркнул заведующий отделением детской хирургии, главный внештатный детский хирург Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук Владимир Трунов.

Когда состояние ребенка стабилизировалось, плановое обследование выявило у подростка тромбоз правой внутренней яремной вены. Для специализированного лечения этого осложнения бригадой врачей МОЦОМД было принято решение о переводе пациента в отделение сосудистой хирургии профильного стационара.

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства настоятельно рекомендуют своим пациентам быть чрезвычайно внимательными, как в повседневной своей жизни, так и за работой. Здоровье — это не все, но все без здоровья не стоит ничего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.