Детская областная травматолого-ортопедическая больница больше века спасает детей

В Сокольниках уже к началу 20 века были сосредоточены многие медицинские учреждения. Это было связано с прекрасной природой, густыми лесами, протекающей недалеко рекой Яузой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Выздоравливающие, тем более больные туберкулезом, нуждались в чистом и свежем воздухе. Раньше считалось, что туберкулез, даже костный, лечится именно свежим воздухом», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава МО и главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Сокольники идеально подходили под строительство санатория. Тихое место, удаленное от городского шума и лишних глаз. Над проектом туберкулезного санатория работал архитектор Павел Малиновский. Он был помощником знаменитого архитектора Карла Геппенера в Московской городской управе. В апреле 1912 года был заложен первый камень нынешней больницы МОДКТОБ, а заложила его девочка Наташа Четверикова, ради которой и строился санаторий. Менее чем через год, 4 марта 1913 года, газеты уже пестрели новостью об открытии в Москве первого туберкулезного санатория.

«Первым главным врачом был известный фтизиатр Александр Алексин. Он пользовался большим авторитетом и был известен в России своими работами и практической деятельностью по борьбе с туберкулезом», — добавил Александр Григорьев.

Каменное одноэтажное здание, вытянутое по периметру, с полукруглым фронтоном в центре, было построено так, чтобы в будущем, в случае необходимости, можно было надстроить второй этаж. При строительстве Малиновский предусмотрел все для удобства докторов и пациентов: центральное отопление, электричество, вентиляцию, свою котельную (кстати она функционирует и по сей день), кухню, лабораторию, кабинеты врачей и рентгенографии, аптеку, водолечебницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.