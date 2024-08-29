Дети участников СВО смогут лечиться в новом медицинском центре в Подмосковье

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева и первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева посетили новый Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Во время визита была подписан договор между диагностическим центром и фондом «Защитники Отечества». Благодаря соглашению, дети сражающихся в зоне СВО солдат смогут бесплатно лечиться в больнице.

Заместитель министра обороны Цивилева отметила, что очень важно предоставить семьям российских бойцов возможность получать медпомощь в подобных центрах. Все дети, которые попадут в новейшую больницу, смогут успешно вылечиться от болезней. Бойцы будут понимать, что их семьи, в случае чего, смогут получить высокотехнологичную помощь.

Также Цивилева провела встречу с супругами солдат, которые защищают Родину в зоне СВО. Собеседницы отметили, что теперь они смогут отправлять детей в красногорскую больницу для получения современной помощи и проведения точных исследований.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Гостям продемонстрировали, как оснащен медицинский центр. В больнице установлено около 10 тыс. единиц техники для оказания помощи. Причем около 100 аппаратов уникальны. Например, в клинике есть робо-система Excellent, ангиографы и аппараты для гемодиафильтрации.

Первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева подчеркнула, что детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске — один из самых крупных медицинских флагманов, в котором лечиться могут даже дети. Больница оснащена по последнему слову техники. В ней работают лучшие специалисты.

Болатаева напомнила про слова губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что у всех детей России должна быть возможность проходить бесплатное лечение в новом центре. Поэтому около 150 тыс. юных граждан смогут получить помощь в больнице.

В красногорском детском клиническом центре работают доктора по 28 профилям, включая травматологию и офтальмологию. В больнице могут проводить по 50 операций в день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.