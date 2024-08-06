Десять балашихинцев проверили свое здоровье во время прогулки в Пестовском парке

В Пестовском парке медработники Балашихинской больницы проверили состояние здоровья всех желающих по основным показателям. Горожане смогли бесплатно сдать анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, сделать ЭКГ, измерить артериальное давление, а также получить консультацию врача-терапевта. Прием был организован в фельдшерско-акушерском пункте возле главной сцены парка с 11:00 до 16:00, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Десять жителей Балашихи превратили обычную прогулку в парке в полезное занятие. Всего лишь за 15 минут они прошли медицинское обследование, получили результаты и продолжили прогулку на свежем воздухе. Одного из десяти балашихинцев врач направила на углубленную проверку здоровья, которую он пройдет уже в поликлинике», — пояснила заведующая поликлиникой № 13 Ольга Елизарова.

Раннюю диагностику заболеваний всегда можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Запись по телефону 122, через госуслуги или при личном обращении в медучреждение.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.