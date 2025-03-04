Дешевые очки: чем они опасны для здоровья глаз

Очки низкого качества могут не только ухудшать зрение, но и приводить к постоянному напряжению глаз, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

«Линзы в дешевых очках часто изготавливаются из низкокачественных материалов, которые не обеспечивают необходимую четкость изображения. Это приводит к искажениям и дополнительной нагрузке на глаза», — сказал Гозиев.

Он отметил, что дешевые очки, как правило, не проходят индивидуальную настройку, поэтому расстояние между центрами линз может не соответствовать индивидуальным параметрам пациента.

«Если линзы расположены неправильно, это может вызывать дискомфорт, напряжение глаз и головную боль. Со временем такие очки могут привести к усталости и ухудшению зрения», — добавил офтальмохирург.

По его словам, оправы низкого качества также представляют опасность, так как они могут быстро ломаться и не выдерживать длительного использования.

«Помимо этого, многие дешевые очки не защищают от ультрафиолетового излучения. Отсутствие UV-фильтра увеличивает риск развития катаракты и других офтальмологических заболеваний», — подчеркнул специалист.

Гозиев порекомендовал приобретать очки только у проверенных производителей и обязательно консультироваться с офтальмологом перед выбором.

Каждый год 4 марта отмечается Международный день очкарика — праздник людей, которые смотрят на мир через линзы, — это около трети населения Земли. Ежегодно количество людей с проблемами со зрением растет. Эта дата не просто праздник, но и повод напомнить о важности профилактических мер для сохранения зрения.