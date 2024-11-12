Врачи НИКИ детства Подмосковья провел прием детей в Ингушетии

Команда врачей НИКИ детства во главе с директором института — главным педиатром Подмосковья Нисо Одинаевой провела осмотр детей с тяжелыми патологиями в столице Ингушетии — Магасе. Помочь детям и местным врачам отправились 6 высококвалифицированных специалистов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В Ингушетию отправились главный врач НИКИ детства, заведующая отделением кардиологии многопрофильного стационара института Евгения Павлова, руководитель орфанного центра Магомед-Башир Балаев, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Евгений Скачек, заведующая отделением эндокринологии Асиет Тлиф, заведующая отделением медицинской реабилитации Марина Шведова, а также врач-психиатр центра психоневрологии НИКИ детства Дарья Чулинда.

«Мы давно хотели посетить Магас и нас тепло встретила исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Зара Албакова. Во время встречи мы подписали соглашение о сотрудничестве между научно-исследовательским клиническим институтом детства и Минздравом Ингушетии. Также мы договорились о стажировке ингушских врачей на базе клинических отделений НИКИ детства», — рассказала директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Часть специалистов НИКИ детства посетила детскую республиканскую больницу, в частности перинатальный центр. Там они оценили работу реанимации, дали рекомендации ингушским коллегам по лечению тяжелых пациентов, поделились опытом. Вторая часть врачебного десанта института провела осмотр детей со сложными, врожденными диагнозами в республиканской детской поликлинике.

«Мы приняли более 100 детей из разных районов республики. Это дети с психиатрическими, нервно-мышечными патологиями, ДЦП, эпилепсией, кардиологическими заболеваниями (врожденными пороками сердца), сахарным диабетом и другими патологиями. Родителям дали подробные рекомендации по лечению, режиму, питанию детей. С местными коллегами договорились о совместном ведении наиболее сложных случаев. Также пригласили 50 детей на углубленное обследование к нам, в НИКИ детства», — добавила Нисо Одинаева.

По словам главного педиатра Подмосковья, подобные выезды станут систематическими.

«В ближайшее время мы составим график госпитализации детей из Ингушетии в многопрофильный стационар НИКИ детства. Всех юных пациентов с орфанными патологиями врачи института также будут постоянно курировать», — сообщила Одинаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.