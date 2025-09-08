Дерматовенеролог Подмосковья рассказала о причинах развития грибка ногтей осенью

Осень — это период, когда грибковые инфекции начинают активно развиваться из-за изменения климатических условий. Повышенная влажность, перепады температур, ношение закрытой обуви, которая не дает коже дышать, — все это создает идеальную среду для размножения грибковых патогенов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Особую опасность представляют грибковые инфекции стоп, или дерматофития, которая часто проявляется зудом, шелушением и трещинами между пальцами. Грибок ногтей, или онихомикоз, может привести к изменению цвета, утолщению и крошению ногтевой пластины. Важно помнить, что грибковые инфекции заразны и могут передаваться при прямом контакте или через общие поверхности, например, в бассейнах, саунах или спортзалах.

«Для профилактики грибковых заболеваний осенью рекомендуется тщательно высушивать кожу ног после купания, носить дышащую обувь из натуральных материалов, регулярно менять носки, а также избегать хождения босиком в общественных местах», — сказала врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Алла Архипенкова.

При первых признаках инфекции следует немедленно обратиться к врачу-дерматовенерологу, так как игнорирование симптомов может привести к распространению инфекции и хроническому течению заболевания. Оформить запись к специалисту можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.