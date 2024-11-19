Дерматовенеролог Подмосковья объяснила, как заботиться о коже в морозный период

В зимний сезон многие люди сталкиваются с неприятными кожными реакциями, вызванными воздействием низких температур. Холодовой дерматит, обморожения, сухость кожи — все эти состояния могут существенно ухудшить качество жизни. Соблюдая простые рекомендации, можно значительно снизить риск возникновения этих проблем, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Защита кожи от холода требует комплексного подхода, поэтому необходимо соблюдать 5 важных правил:

— Использование защитных кремов. Перед выходом на улицу следует обязательно наносить на открытые участки кожи увлажняющий крем с высоким содержанием жиров. Это создаст защитный барьер и предотвратит пересыхание кожи. — Избегание длительного пребывания на улице. Если кожа склонна к холодовым реакциям, рекомендуется минимизировать время нахождения на открытом воздухе в морозную погоду. — Теплые аксессуары. Шапки, шарфы и перчатки помогут защитить лицо и руки от воздействия холодного воздуха. — Регулярная гигиена. После возвращения домой с улицы важно умываться теплой водой и наносить питательный крем, так как горячие ванна и душ могут еще больше сушить кожу. — Сбалансированное питание. Продукты богатые жирными кислотами омега-3, такие как рыба, орехи и семена льна, помогают улучшить защитные функции кожи.

«При обнаружении кожных реакций на холод, таких как обширные покраснения, сильный зуд, появление пузырей или язв, следует обязательно обратиться к врачу-дерматовенерологу. Самолечение может быть опасно и привести к осложнениям», — сказала врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.