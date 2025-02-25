Дерматовенеролог Подмосковья объяснила, как бороться с сухостью губ в межсезонье

Нежная кожа губ требует особого внимания и бережного ухода, особенно в период смены сезонов, когда колебания влажности и температуры воздуха наиболее ощутимы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Чтобы поддерживать губы здоровыми и предотвратить появление сухости и трещин, необходим регулярный и комплексный подход, включающий в себя следующие важные меры: достаточное потребление воды, сбалансированное питание (больше фруктов, овощей, полезных жиров, меньше соли и острых специй), использование увлажнителя воздуха (особенно зимой), отказ от облизывания губ и применение специализированных увлажняющих бальзамов и кремов, а также натуральных средств (мед, масла).

«Важно помнить, что солнце негативно влияет на состояние кожи губ независимо от времени года, поэтому обязательно наносите на губы средства с SPF-фактором, чтобы защитить их от ультрафиолетового излучения», — добавляет заведующий консультативно-диагностическим отделением Орехово-Зуевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Наталья Колмакова.

Если сухость губ является регулярной проблемой, не стоит игнорировать этот сигнал, так как это может указывать на более глубокие причины, требующие внимания специалиста. Записаться на прием к врачу-дерматовенерологу можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.