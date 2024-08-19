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Дерматовенеролог МОККВД рассказала о чем важно знать, чтобы избежать сифилиса

Несмотря на то, что сифилис был известен еще с древних времен, актуальность и значимость данной инфекции сохраняется до сих пор. Сифилис является хроническим инфекционным заболеванием, характеризующемся периодичностью и этапностью течения, разнообразием клинических проявлений, способностью поражать любые внутренние органы, в том числе центральную нервную систему. Основной путь передачи — половой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Существует ошибочное мнение, что сифилисом болеют только лица с низкой социальной ответственностью. На самом деле, сифилисом может заразиться любой человек независимо от пола, возраста, его социального статуса и места проживания», — сказала заведующий центром венерологии Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера — врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Анна Шаталова.

Рекомендуется проходить регулярные медицинские осмотры на сифилис каждые 6-12 месяцев, вне зависимости от возраста и образа жизни.

Опытные врачи-дерматовенерологи филиалов Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера окажут квалифицированную помощь по ранней диагностике и лечению данной инфекции, передаваемой половым путем. Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.