Дерматовенеролог МОККВД рассказала, что нужно знать о загаре в «бархатный сезон»

«Бархатный сезон» в самом разгаре и для многих это отличная возможность отправиться в отпуск, чтобы перед предстоящим похолоданием насладиться жарким солнцем и теплым морем. Но чтобы не рисковать здоровьем, важно знать несколько заблуждений о загаре, которые могут навредить коже. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Загар — это защитная реакция кожи, вызванная синтезом меланина, пигмента, который поглощает УФ-лучи. Однако, несмотря на эту защиту, чрезмерное пребывание на солнце приводит к фотостарению кожи: морщинам, сухости, дряблости, пигментным пятнам и снижению эластичности.

Кажущееся улучшение кожи после загара — это обманчивое явление. УФ-лучи обладают легким антисептическим эффектом, но затем могут привести к сухости, нарушению отшелушивания, закупорке сальных желез, воспалению и комедонам.

Следует использовать солнцезащитный крем, если УФ-индекс выше 3. Этот показатель, отображаемый в прогнозе погоды, отражает уровень ультрафиолетового излучения. Чем выше индекс, тем выше риск для кожи и глаз. При УФ-индексе 0-2 солнечное излучение безопасно, а при 8 и выше — опасно.

«Важно помнить, что загар повышает риск развития опасных заболеваний кожи и преждевременного старения. Используйте солнцезащитный крем и наслаждайтесь солнцем безопасно!» — подчеркнула заведующий Сергиево-Посадским филиалом Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Анна Доманова.

Для записи на прием к специалисту можно позвонить по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.