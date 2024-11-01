Дерматовенеролог МОККВД рассказал о том, как избавиться от себорейного дерматита

Себорейный дерматит — это распространенное хроническое заболевание кожи, проявляющееся покраснением, шелушением и зудом. В развитии и течении заболевания большую роль играет грибок Malassezia, который обитает на коже большинства людей, но при определенных условиях (например, стресс, гормональные изменения, ослабленный иммунитет) может начать активно размножаться, вызывая высыпания и раздражение на участках с высокой концентрацией сальных желез, таких как: волосистая часть головы, лицо, грудь и спина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Хотя себорейный дерматит может пройти без лечения, он часто имеет волнообразное течение с периодами улучшения (ремиссии) и обострений. Основой терапии являются медицинские шампуни, кремы и лосьоны, назначенные врачом. Однако, для достижения наилучшего результата важно также следовать некоторым рекомендациям:

правильный уход за кожей. Необходимо использовать мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов (спирт или ароматизаторы) и избегать частого мытья головы и лица горячей водой, так как это может усилить симптомы заболевания.

диета и образ жизни. Следует придерживаться принципов здорового питания, следить за уровнем стресса и поддерживать здоровый сон.

регулярные консультации у специалиста. При появлении, сохранении или ухудшении симптомов нужно обязательно обратиться к врачу-дерматологу для подбора или корректировки лечения.

«Если удалось найти оптимальные средства по уходу за кожей, которые эффективно справляются с проблемой, крайне важно не экспериментировать и продолжать использовать именно эти продукты», — предупреждает врач-дерматовенеролог Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Муратова.

Каждый случай заболевания индивидуален, и то, что помогает одному человеку, может не подойти другому. Поэтому всегда важно консультироваться со специалистом перед началом любого лечения. Записаться на прием к врачу-дерматовенерологу можно через портал «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.