Дерматовенеролог МОККВД объяснил, почему шампунь от выпадения волос не эффективен

Выпадение волос — распространенная проблема, вызывающая беспокойство у многих. В поисках быстрого решения люди обращаются к шампуням против выпадения волос, возлагая на них большие надежды. Однако важно понимать, что эффективность этих средств зависит от множества факторов, включая генетическую предрасположенность, гормональные нарушения, стресс, дефицит питательных веществ, а также некоторые заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В лечении выпадения волос важную роль играет комплексный подход. В первую очередь следует обратиться к специалисту, который проведет диагностику, определит причину и назначит индивидуальный план лечения. Это может включать в себя прием витаминов, медикаментозную терапию, физиотерапевтические процедуры, а также рекомендации по уходу», — сообщает врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ирина Бойко.

Хотя шампуни против выпадения волос могут быть полезны в качестве вспомогательного средства, они не являются единственным решением проблемы. Для достижения наилучших результатов рекомендуется записаться на консультацию к врачу-дерматовенерологу по телефону контакт-центра 122 или через региональный портал «Здоровье» .

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.