Дерматолог рассказала, можно ли заразиться инфекцией через белье в магазине

«Действительно, вопрос гигиены в примерочных — тема деликатная, но при этом крайне важная, поскольку один и тот же комплект белья в магазине могут примерить десятки людей. При этом некоторые не используют гигиенические наклейки или надевают комплекты прямо на голое тело», — сказал Филева.

Она добавила, что вероятность подхватить вирусную, бактериальную или грибковую инфекцию при этом невелика.

«Дело в том, что большинство болезнетворных микроорганизмов быстро погибают во внешней среде. А для заражения нужен тесный контакт слизистых оболочек здорового человека с загрязненной поверхностью», — пояснила дерматолог.

Филева уточнила, что чисто теоретически некоторые бактерии, передаваемые половым путем (хламидии, гонококки), могут выживать на ткани некоторое время (до нескольких часов), но риск заражения таким путем гораздо ниже, чем при половом контакте.