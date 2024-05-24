Дерматолог посоветовала использовать разные полотенца для лица и тела

Старайтесь использовать разные полотенца для лица и тела, так как разные участки тела имеют свою микрофлору, сообщила РИАМО врач-дерматовенеролог, косметолог клиники DEGA Наталья Екшибарова.

«Используйте разные полотенца для лица и тела, так как различные участки тела имеют разные микрофлоры. Грязные полотенца могут усугубить течение акне. При акне следует чаще менять полотенца, а еще лучше использовать одноразовые, так как может произойти реинфицирование от ранее использованного полотенца», — сказала Екшибарова.

Она также порекомендовала в спортзал каждый раз брать свежее и чистое полотенце.

«В спортзал лучше каждый раз брать с собой чистое и свежее полотенце. Влажные полотенца создают благоприятную среду для размножения бактерий, а после посещения спортзала обычно нет возможности сразу оперативно и тщательно его просушить», — разъяснила врач.

Каждый год 25 мая любители творчества британского писателя Дугласа Адамса отмечают День полотенца. Целый день они носят с собой полотенце, не расставаясь с ним. Так они отдают дань памяти любимому творцу. В своем романе «Автостопом по галактике» Адамс заявил, что полотенце — самая незаменимая вещь для путешественника.