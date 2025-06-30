Дерматолог ответила, почему отказ от ухода за лицом не избавит от несовершенств

Детский дерматолог и косметолог клиники «Семейная» Александра Пашкова рассказала, что тренд кожное голодание или skin fasting, предполагающий полный отказ от ухода за лицом или минимизацию использования средств, может привести к шелушению и воспалениям, сообщает «Секрет Фирмы» .

Как отметила эксперт, большинство людей нуждаются в ежедневном мягком очищении кожи и базовом увлажнении, чтобы удалить загрязнения, кожное сало и остатки солнцезащитных средств. Если этого не делать, могут появиться высыпания, сухость и раздражение.

«Существуют редкие случаи (например, при очень чувствительной или повреждённой коже), когда доктор советует сократить или временно отменить уход, но это исключения, а не правило», — добавила Пашкова.

Несмотря на то, что в последнее время люди действительно используют слишком много средств в уходовой рутине и сталкиваются с последствиями, полный отказ от очищения, по мнению дерматолога, нельзя назвать научно обоснованным и безопасным. Кожа выполняет важнейшие барьерные и иммунные функции в организме, поэтому нуждается в поддержке.

В современной дерматологии выделяют три основных этапа в уходе за лицом, который необходимы для кожи. Во-первых, необходимо очищение, чтобы снять загрязнения, удалить себум, остатки макияжа и SPF. Этот этап особенно важен вечером. Во-вторых, коже необходимо увлажнение для восстановления гидролипидного барьера и защиты от трансэпидермальной потери влаги. Третьим этапом является фотозащита для профилактики фотостарения и рака кожи. Отказ от этих процедур может нарушить барьерную функцию кожи, усилить чувствительность, шелушение и воспаления. Наиболее уязвимы к этому обладатели чувствительной и сухой кожи.