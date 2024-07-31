Дерматолог объяснила, каким должен быть уровень SPF в средствах

Врач Николаева: SPF показывает, во сколько раз дольше можно быть под солнцем

Врач-дерматовенеролог, трихолог Марина Николаева рассказала, каким должен быть уровень SPF в кремах, и чем чревато пренебрежение средствами защиты. По ее словам, индекс SPF сигнализирует о том, во сколько раз дольше можно находиться под солнцем, сообщает «Секрет фирмы» .

По словам эксперта, солнечные лучи могут проникать в кожу, повреждая ее, а также вызывать воспаления и даже повреждать ДНК клеток. Именно поэтому защищать кожу от ультрафиолетового излучения очень важно. Пренебрежение средствами с SPF чревато ранней потерей упругости и эластичности кожи, образованием морщин, солнечными ожогами, а также раком кожи.

Индекс SPF (sun protection factor/фактор защиты от солнца) представляет собой степень защиты от части UVB-лучей ультрафиолетового спектра.

«Индекс SPF говорит нам о том, во сколько раз дольше вы можете находиться под солнцем, не боясь покраснеть: например, человек, обгорающий через 5 минут, сможет загорать целых 50 с кремом с индексом 10», — рассказала врач.

Однако она отметила, что временной промежуток весьма условен, поскольку степень защиты склонна постепенно уменьшаться. Николаева порекомендовала обновлять солнцезащитный крем раз в три часа при нахождении на солнце и после каждого купания.

Американская ассоциация дерматологов советует использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 30.