Дерматолог из Подмосковья развеял мифы о псориазе

Псориаз — это заболевание, известное с древних времен, и, несмотря на его распространенность, оно остается одной из самых стигматизированных болезней, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Вокруг псориаза существует множество мифов, которые мешают людям понять его природу и методы лечения. Псориаз — это хроническое иммунозависимое заболевание, причины которого до конца не изучены. Оно проявляется в виде красных, активно шелушащихся, приподнятых над поверхностью кожи пятен, которые сливаются между собой, образуя бляшки. Наиболее часто псориаз локализуется на поверхности локтевых и коленных сгибов, туловище, ягодицах и волосистой части головы.

«Как врач, я хотел бы развенчать несколько распространенных мифов о псориазе, которые могут вводить в заблуждение. Во-первых, многие думают, что псориаз — это инфекционное заболевание. Это не так. Псориаз не передается от человека к человеку, и его природа неинфекционная. Второй миф утверждает, что псориаз всегда передается по наследству. На самом деле, если один из родителей страдает псориазом, риск его появления у ребенка составляет 10-12%, а если оба родителя больны — 50%», — рассказал заведующий кафедрой дерматовенерологии МОНИКИ им. Владимирского Антон Молочков.

Хотя покраснение и шелушение кожи являются основными симптомами, псориаз может приводить к псориатическому артриту, другим аутоиммунным болезням и сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Многие полагают, что стресс и неправильное питание являются главными причинами псориаза, однако эти факторы могут быть лишь триггерами для обострения заболевания. Также важно понимать, что хотя полностью избавиться от этого заболевания невозможно, современные методы лечения могут обеспечить длительные периоды ремиссии», — отметил заведующий кафедрой дерматовенерологии МОНИКИ им. Владимирского Антон Молочков.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.