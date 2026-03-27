Дерматолог из Подмосковья призвала защищать кожу весной

Весеннее солнце в Подмосковье может нанести коже серьезный вред из-за усиленного ультрафиолетового излучения и отражения лучей от снега. Врачи рекомендуют использовать средства с SPF не ниже 30 и регулярно проходить профилактические осмотры, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С наступлением весны активность солнечного излучения постепенно возрастает. Даже в пасмурную погоду ультрафиолетовые лучи воздействуют на незащищенную кожу. Особую опасность представляет сочетание прямых лучей и их отражения от снега, что увеличивает нагрузку на эпидермис.

Избыточное воздействие ультрафиолета может привести к преждевременному старению кожи, появлению пигментных пятен и повышению риска серьезных заболеваний.

«В качестве стандартной меры ухода за кожей вне зависимости от сезона рекомендуется использование средств с фактором защиты не ниже 30. Средство наносится на все открытые участки тела за 15–20 минут до выхода на улицу с последующим обновлением защитного слоя каждые 2–3 часа при продолжительном пребывании на открытом воздухе», — напомнила врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Воронкина.

Специалисты также советуют регулярно проводить самоосмотр кожи, обращая внимание на родинки и новые образования. При изменении их формы, цвета, размера или появлении кровоточивости необходимо обратиться к врачу. Профилактический осмотр у дерматовенеролога раз в год помогает выявить возможные проблемы на ранней стадии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.