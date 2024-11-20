Дерматолог из Красногорска назвала способ защитить кожу в подмосковные холода

Дерматолог Русак из Красногорска рассказала, как сохранить красоту кожи в холод

В Московской области ухудшилась погода — синоптики прогнозируют небольшой плюс и снег с дождем до конца текущей недели. Как в условиях такой погоды заботиться о коже и сохранить ее красоту, в разговоре с РИАМО рассказала врач-дерматолог поликлиники № 3 Красногорской больницы Марина Русак.

«В холодное время года наша кожа испытывает стресс — при низких температурах кровеносные сосуды сужаются, значительно сокращается выработка естественного жира, который в норме создает защитный барьер. В помещениях теплый воздух пересушивает кожу, она становится раздраженной, стянутой, возможно появление зуда», — пояснила Русак.

Русак порекомендовала жителям Подмосковья использовать в помещении увлажнители воздуха, а также пить достаточное количество воды, чтобы не допускать пересыхания кожи. По словам дерматолога, в холодное время года стоит отдать предпочтение очищающим средствам без содержания спирта: косметическим маслам, молочку, гидрофильным гелям или мицеллярной воде.

Гражданам с жирным типом кожи в качестве утренних кремов лучше использовать не забивающие поры средства с витамином Е, растительными маслами и с легкой текстурой, на ночь допустимо наносить более плотные средства. Для сухой и склонной к сухости кожи требуется более тщательный уход. Перед выходом на улицу, минут за 15-20 до того, как покинуть помещение, следует обязательно нанести барьерные кремы.

Эксперт напомнила, что защитить от переохлаждения и обветривания кожу лица и рук помогут шапка, шарф и перчатки.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.