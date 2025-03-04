Дерматолог дала рекомендации, как правильно делать пилинги весной

Весной можно делать пилинги, но не стоит выбирать агрессивные процедуры, сообщила РИАМО врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

«После зимы кожа могла стать чувствительнее, поэтому весной лучше выбирать мягкие пилинги, например, легкие кислотные или натуральные скрабы. Если кожа раздражена, то лучше пока отказаться от глубоких очищающих процедур», — сказала Шухман.

Она также рекомендовала перед новым уходом делать тест на аллергию и при необходимости консультироваться с косметологом.

«Весной кожа может неожиданно реагировать на смену сезона. Из-за перемен температуры и влажности активнее работают сальные железы, что иногда приводит к появлению прыщей», — пояснила врач.

Шухман добавила, что высыпания могут появляться и из-за новых кремов или сывороток, если они не подходят коже.

«Если после смены ухода кожа стала хуже, возможно, новые средства вам не подходят. Кроме того, весной часто появляются аллергии на пыльцу и цветение, что тоже может вызвать раздражение кожи. Не стоит забывать и про гормональные изменения, которые иногда приводят к высыпаниям», — рассказала дерматолог.

Она также отметила, что питание влияет на состояние кожи.

«Частое употребление сладкого и фастфуда может усиливать воспаления, а избыток кофеина и алкоголя — вызывать обезвоживание и ухудшать цвет лица. Поэтому лучше включать в рацион больше овощей, фруктов и полезных жиров», — добавила специалист.