Дерматолог Андрян: у любителей позагорать кожа стареет быстрее

«Солнце, несмотря на положительные свойства, может нанести серьезный вред нашей коже. Ультрафиолетовые лучи разрушают эластин, что приводит к преждевременному старению и появлению морщин», — сказала Андрян.

Она объяснила, что солнечные лучи очень старят кожу, так как ультрафиолет воздействует на компонент под названием эластин, который отвечает за эластичность кожи.

«Эластин мы начинаем терять уже в переходном возрасте, то есть с 14-16 лет он начинает потихоньку уходить с нашего организма, и затем мы его теряем по 1% в год. Если человек активно загорает, то эластин будет выводиться быстрее из организма и кожа будет становиться дряблой», — добавила врач.

По ее словам, кожа единый орган, поэтому если человек когда-либо обгорал, особенно в детстве или в молодости, то пигментация может проявиться в более старшем возрасте.

«Проявляется пигментация в виде солнечного лентиго — пигментных пятен в области груди, спины, кистей рук. Особенно это проявляется у женщин, поэтому необходимо беречь даже кисти рук, когда выходим в период активного солнца, а именно с 10:00 до 17:00. Соответственно, загорать и появляться на открытом солнце в это время не следует», — заключила Андрян.