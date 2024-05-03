Дерматолог Андрян: при обгорании кожи на солнце снижается иммунитет

«При обгорании кожи снижается и иммунитет. Когда защитный барьер кожи разрушается солнечными лучами, то повышается и склонность к инфекционным вирусным поражениям, особенно это касается детей», — сказала Андрян.

Она подчеркнула, что людям с большим количеством родинок следует быть особенно аккуратными, так как у них большая предрасположенность к появлению новообразований и перерождению родинок в меланому.

«Людям с I и II фототипами кожи (очень светлая и розоватая — ред.) также следует избегать длительного нахождения на солнце и использовать солнцезащитные средства с SPF-защитой. Вы можете обгореть, но последствия могут проявиться не сразу, а спустя 10-20 лет. Поэтому летом рекомендуется обновлять солнцезащитный крем на теле каждые 3 часа и использовать на все тело и лицо минимум 30 г препарата», — рассказала дерматолог.

Андрян уточнила, что не стоит жалеть крем и привозить половину тюбика домой после отпуска.