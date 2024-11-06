Депздрав озвучил ситуацию с вирусом Коксаки в Москве

Главный детский инфекционист столицы, профессор Людмила Мазанкова рассказала о ситуации с энтеровирусными инфекциями и вирусом Коксаки в столице. По словам эксперта, пока что в городе фиксируются единичные факты заболевания, тяжелых случаев не выявлено, сообщает пресс-служба московского департамента здравоохранения.

Мазанкова назвала нынешнюю обстановку с заболеваниями инфекциями, вызванными энтеровирусами, спокойной и типичной для этого времени года. По словам инфекциониста, вспышек или крупных очагов инфекций среди детей в Москве также не зафиксировано.

«За последнее время в стационарах регистрируются лишь единичные случаи энтеровирусной инфекции», — добавила профессор.

По словам Мазанковой, многие дети болеют этим недугом бессимптомно, у других же появляются сыпь на коже и слизистой рта, температура и общая слабость, что является характерными признаками болезни. При появлении подобных симптомов и в особенности сыпи необходимо оперативно посетить врача.