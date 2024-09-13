Депздрав Москвы объяснил рассылку женщинам направлений на анализ фертильности

Рассылка жительницам Москвы направлений на анализ, определяющий возможность забеременеть, производилась в рамках спецпрограммы. Ее в июне анонсировала заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, сообщает « Подъем » со ссылкой на столичный Депздрав.

В Москве работает проект, который рассчитан на женщин от 18 до 40 лет с постоянной регистрацией в столице. Пройдя исследование на фертильность, они смогут выяснить, можно ли еще подождать или же времени для планирования ребенка осталось не так много.

Если во время анализа выяснится, что уровень запаса яйцеклеток недостаточный, то москвичке предложат прийти в Центр женского здоровья или на женскую консультацию. Там она сможет пройти комплекс мероприятий, которые помогут ей в будущем родить здорового ребенка, например, заморозить яйцеклетки в специальном биобанке. В будущем их можно использовать для того, чтобы забеременеть.

Ранее сообщались, что жительницам Москвы отправляют онлайн-направления на анализ крови. Исследование делают на антимюллеров гормон, указывающий на уровень фертильности. Однако цели такого исследования не раскрывались.