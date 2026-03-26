Депутаты проверили реконструкцию хиркорпуса больницы в Пушкинском

Проверка реконструкции хирургического корпуса Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова прошла 25 марта в горокруге Пушкинский. Депутаты и общественники оценили ход работ и обсудили с подрядчиком сроки их завершения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Хирургический корпус посетили председатель совета депутатов Артем Садула, депутат Николай Михайлин и член общественной палаты Московской области Инна Орлова. К проверке присоединились активные жители округа, которые задали подрядчику вопросы о состоянии объекта и дальнейших планах.

Работы на объекте были приостановлены в 2025 году после того, как прежний подрядчик в одностороннем порядке расторг контракт. В настоящее время строительство продолжает новая организация. Уже выполнен демонтаж части конструкций, после чего потребовалась корректировка проектной документации.

Из-за изменений требований к пожарной безопасности в здании предусмотрели дополнительный лифт. Подрядчику пришлось пересмотреть архитектурно-планировочные решения, что повлияло на функциональное назначение ряда помещений.

По итогам визита депутаты заявили, что продолжат контролировать ход реконструкции хирургического корпуса и взаимодействовать с подрядной организацией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.