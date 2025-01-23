Депутаты проверили готовность рентген-кабинета в поликлинике Лыткарина

Основные ремонтные работы завершены, идет доводка системы вентиляции и обустраивается рабочее место врача-рентгенолога.

«Сам рентгенологический комплекс, включающий цифровой маммограф, уже на месте. Откроется кабинет после установки этого оборудования и его наладки. И это произойдет уже скоро. И тогда в обеих наших поликлиниках будут работать на современных медицинских аппаратах врачи — рентгенологи», — рассказал зампредседателя совета депутатов округа Лыткарино Юрий Егоров.

Закупка дорогостоящего оборудования прошла при поддержке министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.